Lord Amoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lord Amoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lord Amoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lord Amoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lord Amoah 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lord Amoah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lord Amoah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lord Amoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lord Amoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lord Amoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lord Amoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lord Amoah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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