Ebeveynleri ve anne baba adaylarını çocuk kanserlerine karşı bilinçlendirmek, löseminin yaygınlaştığını ancak, tedavi edilebilirliğinin mümkün olduğunu, lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulmasının önemine dikkat çekmek adına her yıl dünyada 2- 8 Kasım tarihleri arası Dünya Lösemili Çocuklar Haftası ilan edilmiştir. Lösemiler, normalde farklı tiplerde kan hücrelerine dönüşecek olan hücrelerden köken alan kanserlerdir. Çocuklarda en sık görülen kanserler lösemiler olup, çocukluk çağında görülen kanserlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadırlar. Lösemi sıklıkla 4 yaş altındaki çocuklarda gözlenmektedir. Haberimizde "Lösemili çocuklar haftası ne zaman 2021? Lösemili çocuklar haftası ile ilgili uzun, kısa mesajlar, yazılar, görseller 2021" sorularına yanıt verdik.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI NE ZAMAN 2021? LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI İLE İLGİLİ UZUN, KISA MESAJLAR, YAZILAR, GÖRSELLER 2021

Lösemi kader değildir .2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

Lösemi tedavisi mümkün olan, gösterilecek hassasiyet ve verilen destek ile aşılabilecek bir hastalıktır.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın önemli bir farkındalık yaratacağını umuyor, tüm lösemili çocuklara acil şifalar diliyorum.

Lösemi Haftası dolayısıyla ebeveynlerin bu konuda bilinçlenerek, çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı bakmasını ümit ediyoruz. Unutmayalım ki Lösemi; önlenebilir bir hastalıktır, bu yüzden erken tanı ve tedavi hayat kurtarır!

Lösemiye karşı farkındalık oluşturması açısından Lösemili Çocuklar Haftası'nı önemsiyor, Lösemi, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır Bizler de tedavinin bir parçası olabiliriz

Bedenlerinden büyük bir savaş veren kahraman çocuklar onlar. Lösemi umutsuz bir hastalık değildir. En güzel ilacı sevgidir. Erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır.

Küçük bedenlerin büyük mücadelesinin farkındayız! Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır ve En değerli ilacı sevgidir... Lösemili Çocuklar Haftası’nda tüm lösemili çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum.

Lösemi karşısında çaresiz değiliz! Lösemi, tedavi edilemez ve aşılamaz bir hastalık değildir. Lösemili çocuklar için umut yaratmak mümkün...

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası bir farkındalık haftasıdır. Çocukların bu hastalık hakkında bilinçlenmesi, korkmaması, hasta olan kişiden çekinmemesi amaç edinilmiştir. Lösemi, bulaşıcı bir hastalık değildir. Lösemiye karşı büyükten küçüğe herkes bilinçlendirilmelidir.

Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır, en büyük ilacı ise sevgidir. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda kanser hastası miniklerimizin ve ailelerinin yaşadığı zorlukların farkında olalım.

2-8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası Sevginin yenemeyeceği hiç bir hastalık yoktur.

2-8 Kasım lösemili çocuklar haftası. Lösemi Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Gösterilecek hassasiyet ve verilen desteklerin birgün bizlerede gerekebileceğini unutmamalıyız.

Sizler küçük olsanız da büyük bir mücadelenin haklı gururusunuz ! Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. En önemli ilacı mutluluktur. "Lösemili Çocuklar " Haftası’nda tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor sağlıklı ve mutlu bir dünya diliyorum.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda, minik bedenleriyle büyük mücadeleler veren çocuklarımıza, farkındalığımızı artırarak umut olalım.

2-8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası Gülmek Herkesin Hakkıdır Lösemi Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır.

Lösemi değil iyilik bulaşır! Farkındayız, yanınızdayız!

Lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nı önemsiyor, tüm lösemi hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Lösemi değil, iyilik bulaşır! Haydi bizler de iyiliği bulaştıralım ve bu güzel çocuklara umut olalım.

2 -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. "Lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır."

Minicik bedenlerdeki kocaman yüreklerin, sevgi ve umutla kucaklaşması dileğiyle, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasını temenni eder, lösemi hastalığı ile mücadele eden tüm çocuklarımıza acil şifalar dilerim.

LÖSEV'e yapılan her bağış bir çocuğun geleceğine ışık tutar. Onlara ışık olmak için ufak bir bağış yeterli

Kan ve kök hücre bağışı hayat kurtarır. Haydi siz de Lösemili Çocuklar Haftası’nda onlar için bir adım atın!

Onlar bu ülkenin görünmeyen yüzü. Sevgiye, ilgiye ve en önemlisi unutulmamaya ihtiyaçları var. Onları anlamak için empati kurmak yeterli. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası...

Lösemili çocuklar etraflarındaki insanlardan, havadan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadırlar, bulaşıcı olduğundan değil. “Lösemi bulaşıcı değildir”

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Lösemi değil, iyilik bulaşır! Unutmayın ki her çocuk bir kahramandır.

Lösemi değil iyilik bulaşıcıdır! Kan ve kök hücre bağışı hayat kurtarır. Haydi siz de Lösemili Çocuklar Haftası’nda onlar için bir adım atın!

Tedavi edilebilen lösemi hastalığının en büyük ilacı umut ve sevgi aşılamaktır. Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle tüm kanser hastalarına yanlarında olduğumu söylüyor hepsine acil şifalar diliyorum.

LÖSEV'E BAĞIŞ YAP

LÖSEV'in internet sitesi losev.org.tr sitesinde sayfanın en alt kısmında "Bağış" butonuna eriştiğinizde karşınıza bağış yapmak istediğiniz etkinliklerin sıralandığı " Online Bağış Türleri " penceresi ile karşılaşacaksınız. İçlerinden tercih ettiğiniz bağış seçeneğine ulaşarak size yöneltilen soruları cevapladığınız takdirde LÖSEV'e bağışta bulunabilirsiniz

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LÖSEMİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?

Lösemiler, normalde farklı tiplerde kan hücrelerine dönüşecek olan hücrelerden köken alan kanserlerdir. Çocuklarda en sık görülen kanserler lösemiler olup, çocukluk çağında görülen kanserlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadırlar. Lösemi sıklıkla 4 yaş altındaki çocuklarda gözlenmektedir.

Günümüzde, çoğu çocukta belirtilere neden olmadan önce, löseminin erken teşhisi için yaygın olarak önerilen kan veya diğer tarama testleri yoktur. Çocukluk çağı lösemisine sıklıkla tanı konur, çünkü çocuğun doktora gitmesini sağlayan belirtiler vardır. Doktorlar daha sonra neden olarak lösemiye işaret edebilecek kan testlerini yaparlar. Lösemileri erken bulmanın en iyi yolu, bu hastalığın olası belirtilerine dikkat etmektir.

Lösemi riskinin yüksek olduğu bilinen çocuklar için (örneğin Li-Fraumeni sendromu veya Down sendromu gibi genetik bir durum nedeniyle) çoğu doktor dikkatli olup, düzenli tıbbi kontroller ve muhtemelen başka testler önermektedir. Aynısı, diğer kanserler için kemoterapi ve/veya radyasyon tedavisi alan, organ nakli yapılan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan çocuklar için de geçerlidir. Bu çocuklarda lösemi riski, genel toplumdan daha yüksek olmasına rağmen, hala küçük bir risktir.

Löseminin Belirtileri ise şöyledir:

Kansızlık (anemi)

Enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, ateş

Çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık çürükler, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması

İştahsızlık, kilo kaybı

Dalakta, karaciğerde büyüme

Lenf düğümlerinde şişlikler (ciltte ele gelen yumrular)

Halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı

Kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlığı

Yukarıdaki belirtilerin çoğunun, lösemiden başka bir şeyden kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. Yine de, bu belirtilerin doktor tarafından kontrol edilmesi önemlidir, böylece gerektiğinde neden bulunup tedavi edilebilir.

Tanı

Öncelikle hastanın şikayetlerini ve muayene bulgularını değerlendirirken lösemiden şüphelenmek gerekmektedir; sonrasında kan testleri ile tanı netleştirilebilir. Daha sonra kemik iliği biyopsisi, özel kan testleri ve genetik testler yapılabilir.

Tedavi

İlaç tedavisi (kemoterapi), ışın tedavisi (radyoterapi), bağışıklama (veya bağışıklık sistemini güçlendirme) tedavisi (immünoterapi) ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.

Sağkalım

Özellikle akut lösemilerde, hastalığın tamamen tedavi edilmesi oranı çok yüksektir. Diğer lösemilerde de sağkalım oranları yüksektir.

Önleme

Çocukluk çağı lösemilerinin yaşam tarzı ve çevre ile ilgili sebepleri çok azdır, bu nedenle çoğu durumda anne-baba ve çocukların bu kanserleri önlemek için yapabileceği bir şey olmadığını bilmesi önemlidir.

Çevresel olarak radyasyona ve bazı kimyasallara maruz kalmak lösemi riskini artırmaktadır.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) radyo frekans alanlarını, cep telefonu kullanıcıları arasında beyin tümörleri için olası bir risk artışına ve çocukluk dönemi lösemisi konusunda bulgulara dayanarak “insanlarda şüpheli kanserojen” olarak sınıflandırmıştır. Dolayısıyla çocukların cep telefonu kullanmasına izin verilmemesi önemlidir.

Bazı çalışmalar, çocukluk çağı lösemisi ile hanehalkının, hamilelik sırasında veya erken çocukluk döneminde, pestisitlere maruz kalması arasında olası bir bağlantı bulmuştur.