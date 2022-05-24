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Lösemili çocuklardan "Renklerin Şifası" sergisi

Dünya Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katılım gösterdi. Sergide çocukların bir sene boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Lösemili çocuklardan "Renklerin Şifası" sergisi

Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle “Renklerin Şifası” adlı sergi düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği sergide lösemili çocukların bir sene boyunca hastanede yaptıkları çalışımalar sergilendi.

HASTANEDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI SERGİLEDİLER

Lösemili çocuklar tarafından hastanede yapılan çalışmalarda hat, ebru, akrilik, pastel boya gibi çalışmalar vardı. Sergide çocuklarla sohbet eden Başkan Ahmet Cin, sergiyi birlikte gezerek gayretli çalışmalarından dolayı çocukları tebrik etti. Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim yetkilileri, Pendik Sağlık Hizmetleri Derneği ve “Öğretmenim Elimi Tut” Proje koordinatörleri de katıldı.

AİLE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Sergi açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin, lösemili çocuklara ve ailelerine desteğin önemine dikkat çekti. Cin, “Velilerin, ailelerin zorlu bir süreç yaşadıklarını biliyorum. Onlar için ne yapsak azdır. Bu sergi çocukların hayata tutunabilmeleri adına örnek güzel bir proje olmuş. Bu projeye destek vermek bizim için çok önemli. Hepsine sıhhatli ömürler diliyorum.” dedi.

Lösemili çocuklardan Lösemili çocuklardan Lösemili çocuklardan

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