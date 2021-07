Lösev kurbanlık bağış 2021 fiyatları, lösev kurbanlık bağışı nasıl yapılır, lösev iban nedir?

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 2006 yılından bu güne Türkiye’de, vekâleten kurban kesiyor ve dağıtım yapıyor. Kurban kesimi en modern kesimhanelerde gerçekleşiyor. Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlar dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günlerinde kesilirken, adak kurbanlarının kesimleri arife günü gerçekleşmektedir.15 yıldır vekaleten kurban bağışı ve kesimi yaptıran ve 50 binden fazla ailenin yıllık et ihtiyacını karşılayan LÖSEV, lösemili ve kanserli çocuklara, bir de onların ihtiyaç sahibi hastalarına dağıtıyor.

LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLAR

LÖSEV’e kayıtlı ailelerin %87’si asgari ücret ve altı gelire sahip iken Vekâleten Kurban Bağışları ile sağlanan et desteği tedavi sürecinde protein ağırlıklı beslenmesi gereken Lösemili Çocuklara can olmaktadır. Lösemili çocuklar ve onların ailelerinin yanında olan LÖSEV her yıl kurban bağış kampanyası düzenleniyor. LÖSEV 2021 yılı vekaleten 2021 kurban bağışı fiyatı, 1450 TL olarak belirlenmiştir.

LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI NASIL YAPILIR

LÖSEV'in internet sitesi losev.org.tr sitesinde sayfanın en alt kısmında "Bağış" butonuna eriştiğinizde karşınıza bağış yapmak istediğiniz etkinliklerin sıralandığı " Online Bağış Türleri " penceresi ile karşılaşacaksınız. İçlerinden " Vekaleten Kurban Kesimi" seçeneğine ulaşarak size yöneltilen soruları cevapladığınız takdirde vekaleten kurban kesiminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

LÖSEV İBAN NEDİR?

Yine LÖSEV'in kendi sitesi içerisinde yer alan https://www.losev.org.tr/v6/bagis kısmı üzerinden ulaşabileceğiniz LÖSEV IBAN bilgileri, vekaleten kurban kesimlerini anlattığımız butonun içerisinde yer alıyor. Sayfanın en alt kısmına ilerleyip "Bağış" butonuna eriştiğinizde, Online Bağış Türleri penceresi açılacak, burada yazılan bilgilerin hemen solunda yer alan kutucukta "Diğer Bağış Yöntemleri" adlı bir buton var, bu butona eriştiğiniz takdirde istediğiniz bağış yöntemini seçip IBAN bilgilerine ulaşabilirsiniz.