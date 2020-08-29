ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgası etkisini kaybederken, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Ülkenin güney kıyılarını ve özellikle Louisiana eyaletini etkileyen Laura kasırgasının gücünü kaybettiği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan güncel verilere göre kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıkarken, arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Kasırganın temizlik çalışmalarına başlandı

Kasırganın bıraktığı yıkımın ardından birçok kentte yetkili birimler temizlik çalışmalarına başladı.

Enerji nakil hatlarındaki büyük hasar sebebiyle bazı bölgelere haftalarca elektrik verilemeyeceği açıklanırken, yerel yöneticiler elektrik hizmetinin sağlanabilmesi için en hızlı şekilde çalıştıklarını belirtti.

Trump ziyaret edecek

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletinde kasırgadan zarar gören Lake Charles kentine kısa bir ziyaret gerçekleştirecek.

Trump'ın günlük programına göre ABD Başkanı Lake Charles'ta kasırgadan zarar gören bazı kişilerle de bir araya gelecek ve bölgede incelemelerde bulunacak. Trump daha sonra Teksas eyaletini de ziyaret edecek.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran Laura, büyük hasara neden olmuştu.

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Kasırga nedir nasıl oluşur?

Kasırgalar, gök gürültülü fırtına üreten düşük basınçlı bir çekirdeğe sahiptir. Kasırga sonucunda oluşan güçlü rüzgar ve yoğun yağış, kıyı şeritlerinde sel ve yaşam alanlarının yok edilmesi ile sonuçlanır. Bununla birlikte doğanın öfkesinin bu tezahürü büyük bir atmosferik dolaşım mekanizması olarak kabul edilmektedir. Bir fırtınanın hızı, saatte 200 km‘yi geçerse kasırgaya dönüşmüş olarak kabul edilir.

Kasırgalara çoğunlukla tropikal kuşakta rastlanmaktadır. Hava basıncının aşırı derecede düşmesi sonucunda gerçekleşen bu olaylara ABD’de hurricane, Kuzey Pasifik Okyanusu’nun batısında typhoon (tayfun), Hint Okyanusu’nda cyclon (siklon) ve Avustralya’da Willy-Willies denir.

Kasırgaların yıkıcı etkisi çok fazladır. Kasırga evlerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, canlıların yaşamını yitirmesine, kıyı seviyesinin yükselmesine ve sel olaylarına neden olmaktadır. Bazı kasırgalar sonucu çok sayıda insan yaşamını yitirmekte ve büyük ölçekli maddi kayıplar meydana getirmektedir. Örneğin 2005’te ABD’de meydana gelen ve saatteki hızı 160 km olan Katrina Kasırgası çok sayıda şehri tahrip etmiştir. 1836 kişinin yaşamını yitirdiği bu olayda 100 milyar doları aşan maddi zarar meydana gelmiştir.

Kasırgaların Oluşumu ve Özellikleri

Kasırgalar ayrıca tayfun ve tropikal siklon olarakta isimlendirilmektedir. Güçlü rüzgarlar, sağanak yağış, yüksek dalgalar ve kasırga oluşumu ile karakterizedir.

Çoğu kasırga, büyük su gövdeleri üzerinde gelişir ve içe doğru hareket ederken yavaş yavaş kaybolur. İç bölgelerle kıyaslandığında, kıyı bölgelerinin arkasındaki yaşama ve mülke büyük zarar vermesinin ana nedeni budur. Kasırgalar iç sele neden olur ve fırtına 40 kilometreye kadar yükselir. Kasırga içinde sıcak havanın tropikten ılıman iklim bölgelerine hareket etmesi onları büyük bir hava sirkülasyon mekanizması yapar. Kasırgaların diğer avantajları, kuraklığın hafifletilmesinde ve troposferin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynamasıdır.

Tropikal kasırgalar, ‘kasırganın gözü’ olarak da adlandırılan ‘batan’ hava çekirdeğine sahiptir. İlginçtir ki, bu çekirdek bölgenin havası sakin ve bulutsuzdur. Küresel formasyon çapı 2,5 kilometre’den 370 kilometreye kadar değişebilir. ‘Stadyum etkisi’, bir stadyuma benzemek için göz duvarının dışa doğru kıvrılmasına değinen bir fenomendir.

Kasırganın ayrıca bir CDO veya Yoğun Sık Bulutlu vardır. Bu bölge kasırganın merkezine veya gözüne yakın yoğun gök gürültülü ve fırtınalı bölgesidir. Bir kasırganın büyüklüğü genellikle ‘dolaşım merkezinden’ en dıştaki ‘izobara’ kadar olan ölçüme göre belirlenir.

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Formasyon, içindeki birincil enerji kaynağı, buharlaşma işlemi sırasında açığa çıkan ısı ve Dünya’nın yerçekimi ve dönüşümü gibi fiziksel kuvvetlerdir.

Kasırgalar Hakkında İlginç Gerçekler

Fırtınanın hava basıncı ve rüzgar hızı Saffir-Simpson ölçeği ile ölçülür. Bir kasırga 1 ile 5 arasında bir sayı ile sıralanır.

Bir kasırga gözünün etrafında saat yönünün tersine döner ve göz 32 km genişliğe kadar çıkabilir. Kasırganın dış çapı 400-500 mil (600-800 km) kadar geniş olabilir.

Tipik bir kasırga, bir bölgede 6 inçlik yağmur yağdırabilir. En şiddetli rüzgarlar ve en yoğun yağışlar, göz duvarında veya bulutların ve gök gürültülü fırtınaların yakınında göz çevresinde meydana gelir. 1999 yılında vuran Kasırga Floyd, ancak bir kasırga kategorisiydi, ancak yine de 19 milyon ağacı yok etmeyi başardı ve bir milyar doların üzerinde hasara neden oldu.

Kasırga oluşumu günümüzde yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Kasırganın başlangıçta kıvılcım yarattığı nokta kesin olarak bilinmemektedir.

Tropikal su sıcaklık değişiklikleri, yüksek irtifalı hızlı soğutma, yüksek rutubet, düşük rüzgar makası ve havada önceden var olan bir bozulmanın varlığı ile ilgili detaylı bir çalışma, fenomeni anlamak için çok önemlidir. Tropikal kasırgalar gemi kazaları, can ve mal kaybı ve hastalık yayılımı riskiyle de ilişkilidir.

Kasırga faaliyeti için Mayıs ayı en şiddetli kasırga ayı olarak görülürken, Eylül ayı dünya genelinde en aktif olarak kabul edilir.