Löw tam oldu derken Ali Koç'a yeni şok! Gemileri kararttı, apar topar yurt dışına çıkıyor!

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de uzun süre geçmesine rağmen yeni bir teknik direktörle anlaşılamaması taraftarın canını sıkarken, Ali Koç ise kaliteli bir isimle anlaşma sağlamak istiyor. Bu kapsamda Alman teknik adam Jöachim Löw tam oldu derken bir anda yeni sorun çıkması işleri bozdu. Sabrı kalmayan başkan Ali Koç yurt dışına çıkarak gündemdeki isimlerle birebir konuşmak ve ikna etmek için harekete geçti.

YENİ BİR SORUN ÇIKTI

Teknik direktör listesinde Jöachim Löw, Jorge Jesus, Slaven Bilic gibi isimler bulunan Fenerbahçe'de ilk hedef Alman teknik adam Jöachim Löw. Daha önce iletilen teklifleri reddetmesine rağmen Fenerbahçe'nin ilgisini devam ettirdiği deneyimli çalıştırıcı için her şey olumluya doğru gitmeye başlarken bu kez ailesi sorun çıkardı. 67 yaşındaki çalıştırıcının ailesinin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

İLK HEDEF LÖW

Artık teknik direktör işini daha fazla uzatmak istemeyen Ali Koç ise yurtdışına çıkacak. "Bu işler Zoom’la telefonla bitecek işler değil" diyen başkan görüşülen isimlerle yüz yüze konuşarak daha kolay ikna edebileceğini ve işi sonuçlandırabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda ilk olarak yine Löw'ün kapısı çalınacak.

SLAVEN BİLİC İSTEKLİ

Tüm şartların sonuna kadar zorlanacağı Jöachim Löw ile anlaşma sağlanamaması durumunda ibre yeniden Slaven Bilic ve Jorge Jesus 'a dönecek. Geçtiğimiz günlerde Hırvat medyasına konuşan Bilic, "Fenerbahçe’yi reddetmek çok zor" diyerek takıma gelmeye hevesli olduğunu ifade etmişti.

JORGE JESUS İLE GÖRÜŞECEK

Yurt dışında görüşmelerini sürdürecek olan Ali Koç'un, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile de bir görüşme yaparak şartları konuşacağı ifade edildi. 67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli ekipten yüksek bir maaş talep etmiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Ali Koç, yeniden görüşerek istenilen yüksek rakamı aşağı çekmeye çalışacak.