Kapalı otoparklara alınması risk teşkil eden LPG'li araçlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, muayenesi olan ve belirlenen şartları sağlayan LPG'li araçların AVM otoparklarına alınabileceğini söyledi. Bu kapsamda LPG'li araçlar kapalı otoparka girebilir mi 2020? LGP'li araçlar AVM'lere girebilir mi? Girebilecek mi? sorularının cevapları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

LPG'Lİ ARAÇLAR KAPALI OTOPARKA GİREBİLİR Mİ 2020?

LGP'li araçlar bugünün Otopark yönetmeliğine göre kapalı otoparklara alınmamaktadır. Bakan Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masasında yaptığı açıklamada, muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini kaydetti. Düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren LPG'li araçlar kapalı otoparklara alınabilecek.

LPG'Lİ ARAÇLAR AVM'LERE GİREBİLİR Mİ? GİREBİLECEK Mİ?

Yürürlükte olan düzenlemeye göre LPG'li araçlar AVM otoparklarını kullanamıyor. Gündemi meşgul eden konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek.(Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme) Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek." diye konuştu. Söz konusu düzenleme yürürlüğe konulduğu andan itibaren LPG'li araçlar AVM otoparklarını kullanabilecek.