Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan 11 Ağu 1990 tarihinde São Miguel dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Madson Gedeão de Paiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Futebol yapmaktadır. Luan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Comercial-SP

30 Haziran 2011 yılında Sorocaba (SP)

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel

1 Ağu 2011 yılında Sorocaba (SP)

7 Mayıs 2012 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2012 yılında Sorocaba (SP)

7 Ocak 2013 yılında Atlético-MG

4 Ocak 2020 yılında V-V. Nagasaki

18 Şubat 2022 yılında Goiás EC

13 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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