Lübnan Enformasyon Bakanı görevinden istifa etti!

Beyrut'ta en az 158 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan 5 gün sonra Şehitler Meydanı'nda "Öfke Günü" protestoları başladı ve hızla şehre yayıldı.

Bakanlık binaları protesto yapanlar tarafından bir süre işgal edildi. Beyrut emniyetinden yapılan açıklamada, protestolarda bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi. "Öfke Günü" protestoları haftasonu sürdü.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Beyrut patlamasından sonra hükümete karşı öfke gittikçe büyüyor. Protestocular özellikle hükümet binalarını hedef alırken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

BEYRUT'TA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Eylemciler, geçen yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda defalarca parlamento binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda cumartesi günü yine hedef parlamento binası olunca, polis eylemcilere sert müdahale etti.

LÜBNAN HALKI, HÜKÜMETE KIZGIN

Beyrut Limanı'nda depolanan amonyum nitratın Salı günü patlaması sonucu 5 bine yakın kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 300 bin kişi de evsiz kaldı. Lübnan halkı, Beyrut hükümetini yaşananlarda 'ihmali olduğunu' söylerken, siyasileri 'yolsuzluk yapmakla' suçluyor.

İnfilak eden amonyum nitrat kargo gemisinden 6 yıl önce çıkarılıp depoya konmuştu. Hükümet olayın sorumlularının bulunacağı sözünü verirken, halkın çoğunluğunun iktidara güveninin olmadığını ifade ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından halktan özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, açıklamada, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram'ın da Beyrut'u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı.

Böylece Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak partisinin parlamentodaki 3 vekilinin istifasını açıklamıştı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırmıştı.