Lübnan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lübnan'ın Bayrağı Nasıldır?

Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesidir. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır.Oldukça engebeli olan yüzey şekillerinin ana çizgilerini Lübnan dağları (Cebelilübnan) belirler.

Lübnan'ın Başkenti?

“Beyrut” şehri Lübnan'ın başkentidir.

Lübnan'ın Para Birimi Nedir?

“Lübnan Paundu”Lübnan'ın para birimidir.

Lübnan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Lübnan'ın telefon alan kodu : + 961

Lübnan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Lübnan

Lübnan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Beyrut

Lübnan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Lebanon

Lübnan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Beirut

Lübnan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bayrūt

Lübnan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Lubnān

Lübnan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Lübnan'ın Bayrağı Nasıldır?