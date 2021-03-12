Lübnan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lübnan'ın Bayrağı Nasıldır?
Lübnan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Lübnan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Lübnan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesidir. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır.Oldukça engebeli olan yüzey şekillerinin ana çizgilerini Lübnan dağları (Cebelilübnan) belirler.
Lübnan'ın Başkenti?
“Beyrut” şehri Lübnan'ın başkentidir.
Lübnan'ın Para Birimi Nedir?
“Lübnan Paundu”Lübnan'ın para birimidir.
Lübnan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Lübnan'ın telefon alan kodu : + 961
Lübnan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Lübnan
Lübnan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Beyrut
Lübnan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Lebanon
Lübnan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Beirut
Lübnan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bayrūt
Lübnan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Lubnān
Lübnan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça
Lübnan'ın Bayrağı Nasıldır?