Luca Schlax kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Schlax Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Schlax adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Schlax Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Schlax 23 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Vincent Schlax şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Schlax Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teamgeist Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luca Schlax'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Schlax Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Schlax isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Schlax Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Schlax futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln II

Luca Schlax Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Schlax şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Schlax Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rot-Gelb Wesseling, FC Rheinsüd Köln (-2014), 1.FC Köln (2014-2019)

Almanya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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