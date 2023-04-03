Luca Thissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Thissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Thissen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Thissen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Thissen 4 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Thissen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Luca Thissen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Thissen'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Thissen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Thissen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Thissen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Thissen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2020 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Luca Thissen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Thissen şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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