Lucas Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Fox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Fox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Fox 2 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Fox Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Fox'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Fox Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Fox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Fox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Fox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2022 yılında F91 Dudelange

Lucas Fox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Fox şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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