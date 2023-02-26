Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mancinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mancinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mancinelli 6 Temmuz 1989 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mancinelli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Mancinelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Mancinelli'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Mancinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Mancinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mancinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mancinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Atlanta

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Ekim 2011 yılında Atlanta

30 Haziran 2013 yılında Lanús

1 Temmuz 2014 yılında Ferro

31 Aralık 2015 yılında Lanús

1 Ocak 2016 yılında Atlanta

30 Haziran 2016 yılında Lanús

1 Temmuz 2016 yılında CA Temperley

21 Temmuz 2017 yılında Olimpo

1 Temmuz 2018 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

1 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

Lucas Mancinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mancinelli şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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