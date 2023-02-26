Lucky Mohomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Mohomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Mohomi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucky Mohomi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucky Mohomi 10 Mayıs 1991 tarihinde Mamelodi, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lucky Benjamine Mohomi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucky Mohomi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucky Mohomi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucky Mohomi'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucky Mohomi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucky Mohomi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucky Mohomi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucky Mohomi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında United FC

1 Temmuz 2014 yılında Garankuwa United FC

1 Temmuz 2015 yılında FS Stars

5 Temmuz 2016 yılında Sundowns

17 Ekim 2020 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında Venda

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında Marumo

Lucky Mohomi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucky Mohomi şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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