Luis Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Becerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Becerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Becerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Becerra 6 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Becerra Nazareno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Becerra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Becerra'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Becerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Becerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Becerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Becerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CD Venecia

1 Ocak 2017 yılında Guayaquil FC

1 Temmuz 2017 yılında Delfín SC B

1 Nisan 2018 yılında Club La Paz

1 Ocak 2020 yılında Manta FC

1 Ocak 2021 yılında Delfín SC

Luis Becerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Becerra şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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