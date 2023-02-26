Luis Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Castro 2 Mart 1996 tarihinde Milagro şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Armando Castro Garzón şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Castro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Castro'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luis Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Alfaro Moreno
21 Şubat 2017 yılında Barcelona SC B
1 Mayıs 2018 yılında Toreros FC
31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC B
21 Nisan 2019 yılında Toreros FC
31 Aralık 2019 yılında Barcelona SC B
1 Ağustos 2020 yılında Toreros FC
31 Aralık 2020 yılında Barcelona SC B
9 Mart 2021 yılında Santo Domingo
6 Ocak 2023 yılında Delfín SC
Luis Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Castro şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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