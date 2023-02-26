Luis Gustavino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Gustavino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Gustavino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Gustavino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Gustavino 9 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Carlos Gustavino Chila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Gustavino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Gustavino'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Gustavino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Gustavino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Gustavino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Gustavino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cuniburo FC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında M. Iturralde

5 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Luis Gustavino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Gustavino şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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