Luiz Gustavo derbide var mı? Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 23'üncü haftasında zorlu Hatayspor deplasmanını kayıpsız geçen Fenerbahçe, liderlik koltuğunu bırakmamış olmanın sevincini yaşayamadan Luiz Gustavo'nun sakatlığı için endişelenmeye başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Boupendza ile yaşadığı iki mücadelede sakatlanan Gustavo'nun, kulüpten yapılan açıklama göre, dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu belirtildi. Peki, Luiz Gustavo derbide var mı? Gustavo, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte detaylar...

LUİZ GUSTAVO DERBİDE VAR MI?

Fenerbahçe'ye yakın spor muhabirleri tarafından Luiz Gustavo'nun sakatlığının ciddi olduğu ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Ancak deneyimli oyuncunun maç saatine kadar kendini zorlayacağı ve oynamak için her fedakarlığa hazır olduğu da belirtilenler arasında bulunuyor.

Gustavo'nun sakatlık durumuna ilişkin yeni kontrollerin derbiden önce tekrar yapılacağı ve sakatlık tablosunun daha net bir şekilde çizileceği öngörülüyor.