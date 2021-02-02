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Luiz Gustavo sakatlandı mı? Gustavo'nun sağlık durumu nasıl?

Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo ikinci yarıda oyundan alındı. Peki, Luiz Gustavo sakatlandı mı? Neden oyundan çıktı? Gustavo'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Luiz Gustavo sakatlandı mı? Gustavo'nun sağlık durumu nasıl?

Süper Lig'de 22. haftaya lider giren Fenerbahçe, zorlu Hatayspor deplasmanına çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-lacivertlilerde, üzücü haber Luiz Gustavo'dan geldi.

Brezilyalı yıldız, ilk yarının son dakikalarında bir pozisyonda takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpıştı ve hemen arkasından rakibinden de darbe aldı. Devre arasında ise soyunma odasına sekerek ilerledi. 

İkinci 45 dakikaya ise Luiz Gustavo - Samatta değişikliği ile başlandı. Fenerbahçe orta sahası için oldukça önemli bir isim olan Gustavo'nun sakatlığı taraftara ve teknik ekibe, derbi öncesinde büyük endişe verdi.

Luiz Gustavo'nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmenin maç sonunda yapılması bekleniyor. 

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta ise Pelkas sakatlanmış ve Hatayspor kafilesine alınmamıştı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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