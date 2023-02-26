Luka Chaganava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Chaganava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Chaganava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Chaganava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Chaganava 9 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ჩაგანავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Chaganava Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Chaganava, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Chaganava'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Chaganava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Chaganava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Chaganava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Chaganava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Locomotive II

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Luka Chaganava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Chaganava şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Chaganava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 24 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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