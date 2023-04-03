Luka Olic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Olic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Olic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Olic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Olic 29 Ağustos 2004 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Filip Olic şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Olic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Olic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Olic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Olic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Nienstedten U19
1 Temmuz 2022 yılında Norderstedt U19
10 Şubat 2023 yılında Lokomotiva U19
Luka Olic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Olic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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