Luka Salukvadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Salukvadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Salukvadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Salukvadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Salukvadze 28 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა სალუქვაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Salukvadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Salukvadze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Salukvadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Salukvadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Salukvadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Salukvadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Luka Salukvadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Salukvadze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Luka Salukvadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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