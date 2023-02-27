Lukas Genevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Genevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Genevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Genevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Genevicius 31 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Genevičius şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Genevicius Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Genevicius, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Genevicius'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Genevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Genevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında DFK Dainava B
1 Şubat 2022 yılında DFK Dainava
Lukas Genevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Genevicius şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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