Lukas Nottbeck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Nottbeck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Nottbeck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Nottbeck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Nottbeck 22 Ekim 1988 tarihinde Datteln şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Nottbeck Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Nottbeck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lukas Nottbeck'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Nottbeck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Nottbeck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Nottbeck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Nottbeck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında RW Ahlen U19

1 Temmuz 2006 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2009 yılında Köln

1 Ocak 2010 yılında B. Dortmund II

30 Haziran 2010 yılında Köln

1 Temmuz 2010 yılında TuS Koblenz

1 Temmuz 2011 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2013 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln II

Lukas Nottbeck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Nottbeck şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Germania Datteln, GW Selm (-2004), FC Schalke 04 (2004-2005), Rot Weiss Ahlen (2005-2006), 1. FC Köln (2006-2007)

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