Luke Burgess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Burgess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Burgess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Burgess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Burgess 3 Mart 1999 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Eugene Carroll-Burgess şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Burgess Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Vision yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Burgess'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Luke Burgess Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Burgess futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Wigan U21
2 Ağustos 2018 yılında Barrow
4 Ekim 2018 yılında Wigan U21
20 Ocak 2020 yılında Salford
31 Mayıs 2020 yılında Wigan U21
25 Ağustos 2020 yılında Salford
26 Ağustos 2020 yılında Fylde
28 Ekim 2020 yılında Salford
1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic
Luke Burgess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Burgess şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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