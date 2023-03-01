Luke Coulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Coulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Coulson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Coulson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Coulson 6 Mart 1994 tarihinde St. Helens şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Coulson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SixTwelve SM yapmaktadır. Luke Coulson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Coulson'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Coulson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Coulson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2013 yılında Cardiff U21
7 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz
23 Ocak 2015 yılında Oxford City
28 Ocak 2016 yılında Eastleigh
17 Ocak 2017 yılında Barnet
13 Temmuz 2017 yılında Ebbsfleet
6 Aralık 2018 yılında Bromley
15 Temmuz 2022 yılında Dartford
Luke Coulson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Coulson şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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