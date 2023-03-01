Luke Waterfall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Waterfall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Waterfall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Waterfall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Waterfall 30 Temmuz 1990 tarihinde Sheffield şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Mathew Waterfall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Waterfall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Luke Waterfall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 15 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Luke Waterfall'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luke Waterfall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Waterfall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Waterfall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Waterfall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2008 yılında Tranmere Rovers

14 Ekim 2008 yılında Altrincham

14 Kasım 2008 yılında Tranmere Rovers

1 Ağustos 2009 yılında Ilkeston Town

1 Temmuz 2010 yılında Gainsborough

1 Temmuz 2013 yılında Scunthorpe Utd.

5 Ağustos 2014 yılında Macclesfield

5 Ekim 2014 yılında Scunthorpe Utd.

7 Kasım 2014 yılında Mansfield Town

3 Ocak 2015 yılında Scunthorpe Utd.

15 Ocak 2015 yılında Wrexham

1 Temmuz 2015 yılında Lincoln City

7 Ağustos 2018 yılında Shrewsbury

15 Ağustos 2019 yılında Grimsby Town

Luke Waterfall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Waterfall şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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