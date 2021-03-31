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Lüks araç pert oldu, sürücünün burnu bile kanamadı

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana gelen kazada lüks araba sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle pert oldu. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan Sezgin Y. görenleri şaşırttı.

Olay, TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde saat 23:00 sıralarında İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Y.'nin kontrolündeki lüks araç aşırı yağış ve hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

YAKLAŞIK 250 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık olarak 250 metro sürüklenen Sezgin Y. hurda haline gelen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine  İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri gönderildi.

Polisin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya neden olan Sezgin Y., ifadesi alınmak üzere ilçe Jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza yapan araç çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Lüks araç pert oldu sürücünün burnu bile kanamadıLüks araç pert oldu sürücünün burnu bile kanamadı

(İHA)

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