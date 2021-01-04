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  3. Lüks otelin 25.katında korku dolu anlar! 2 kişi herkesin içinde metrelerce yükseklikten atladı

Lüks otelin 25.katında korku dolu anlar! 2 kişi herkesin içinde metrelerce yükseklikten atladı

ABD'nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelin çatı katında bulunan bara gelen iki kişi herkesin göz önünde paraşütleriyle atladı. Metrelerce yüksekten şahısları izleyen müşteriler şaşkınlık ve korkudan çığlık çığlığa bağırdı. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.

Nashville'de cuma günü iki erkek lüks Grand Hyatt otelinin 25. katındaki açık barına çıktı ve kendini boşluğa bıraktı. Herkesin hayretler içerisinde kaldığı anlarda aşağı atlayan iki kişi paraşütlerle sağ salim iniş yaptı.

Metro Nashville Polisi'nin olay raporuna göre, otel güvenliği, polise iki adamın otelin çatısına çıktığını ve oradan atladığını söyledi.

KİTLESEK PANİK YAŞANDI

Rapora göre, paraşütlüler atladığında, bardaki müşteriler çığlık atmaya başladı ve bir "kitlesel panik" yaşandı. Tanıklar, atlayan iki adamın yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yaptığını, indikten sonra da park halindeki bir arabaya binip uzaklaştıklarını bildirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bardaki bir müşteri olayın video görüntülerini sosyal medyada bu şekilde yayınladı. Videoyu izleyenler beğeni yağmuruna tuttu. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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