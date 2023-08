Lüks yaşam görünteleri gündem olmuştu, Bakın o evin sahibi kim çıktı! Nikahlarını da İmamoğlu Kıymış

İstanbul’da bir ailenin lüks içerisindeki Pazar gününe dair yaşadıkları sosyal medyanın gündemine oturdu. Rojda İlaldı Gürbüz tarafından sosyal medyada yayınlanan video, Twitter'da kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

LÜKS YAŞAM DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Helin Rojda İlaldı, bir gününü kamera kaydına aldı. Görüntülerde İlaldı, pazar kahvaltısı için babasına ait olduğunu söylediği lüks malikaneye gelerek havuz başında masayı donatarak kahvaltı yaptı. Kahvaltının yapıldığı malikanenin filmlerden çıkmış gibi olması dikkat çekerken, kahvaltı görüntüleri ise adeta ağızları açık bıraktı.

MALİKANE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYINA AİT ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından lüks malikanenin sahibinin kim olduğu ise ortaya çıktı. Gündem olan videodaki ailenin İlaldı ailesi olduğu, malikanenin ise Harput Şirketler Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Celal İlaldı ve oğlu Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Arda İlaldı'ya ait olduğu öğrenildi.

HDP'li siyasetçilerin çocukları Türkiye'de ve Avrupa'da zekv ü sefa içerisinde yaşarken kandırılarak dağa çıkarılan ve mağaralarda hayatlarını geçiren Kürt halkının çocuklarının yaşantı karşılaştırılması ise sosyal medyada gündeme gelen yorumlar arasında yer aldı.

NİKAHLARINI İMAMOĞLU KIYMIŞTI

Öte yandan Harput Şirketler Onursal Başkanı, Elazığlı Celal İlaldı'nın Kızı Avukat Helin Rojda İlaldı ve UGC Uğur Gürbüz Cıvata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gürbüz'ün oğlu Ayberk Gürbüz'ün nikahlarının ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyılmıştı. İstanbul'un en lüks otellerinden olan Four Seasons İstanbul At The Bosphorus Hotelinde yapılan düğünde pop sanatçısı Berkay da sahne almıştı.

HDP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS HAYATLARI

HDP'li milletvekili adayının lüks yaşantısının ortaya çıkmasının ardından diğer HDP'lilerin çocuklarının da gününü gün eden yaşam tarzları tekrar akıllara geldi.

HDP'li Pervin Buldan'ın oğlu Maldivler'de lüks hayat yaşarken, kızının ise Avrupa'da lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın film yapımcılığıyla propaganda filmleri çekmeye başlayan kızı Zelal Buldan, İngiltere’de ücretleri 15-20 bin sterlinden başlayan Royal Holloway Üniversitesi’nden mezun oldu.

Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan ise Maldivler’deki tatil fotoğraflarını paylaşmıştı. Pervin Buldan’ın oğlu, lüks tatiliyle geçtiğimiz yıllarda gündem olmuştu.

HDP'Lİ İMAM TAŞÇIER'İN OĞLU EĞLENCE MEKANLARINDA

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer, ülke ülke gezerek eğlence mekanlarında boy gösteriyor. Rusya, Tunus ve Balkan ülkelerinde lkollü mekanlarda gününü gün eden Baver Taşçıer, havuz başında ve teknede pozlar verdiği ortaya çıkmıştı.

HDP'Lİ KEMAL PEKÖZ'ÜN KIZININ LÜKS HAYATI

HDP'li Adana eski milletvekili Kemal Peköz'ün Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan kızı Hevi Peköz, sık sık tatil fotoğraflarını paylaşmasıyla biliniyor.

Birçok Batılı ülkede pozlar veren Hevi Peköz'ün lüks hayatı dikkat çekiyor.

KAYNAK:HABER7