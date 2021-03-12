Lüksemburg'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lüksemburg'un Bayrağı Nasıldır?

Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Batı Avrupa'da, denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir.019 verilerine göre 626.108 nüfusuyla Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biridir.Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir.

Lüksemburg'un Başkenti?

“Lüksemburg” şehri Lüksemburg'un başkentidir.

Lüksemburg'un Para Birimi Nedir?

“Euro”Lüksemburg'un para birimidir.

Lüksemburg'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Lüksemburg'un telefon alan kodu : + 352

Lüksemburg'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Lüksemburg

Lüksemburg'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Lüksemburg

Lüksemburg'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Luxembourg

Lüksemburg'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Luxembourg (city)

Lüksemburg'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Lëtzebuerg - Luxemburg

Lüksemburg'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Lëtzebuerg - Luxemburg - Luxembourg

Lüksemburg'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Lüksemburgca -Almanca - Fransızca

Lüksemburg'un Bayrağı Nasıldır?