Lüksemburg'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lüksemburg'un Bayrağı Nasıldır?
Lüksemburg'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Lüksemburg'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Lüksemburg hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Batı Avrupa'da, denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir.019 verilerine göre 626.108 nüfusuyla Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biridir.Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir.
Lüksemburg'un Başkenti?
“Lüksemburg” şehri Lüksemburg'un başkentidir.
Lüksemburg'un Para Birimi Nedir?
“Euro”Lüksemburg'un para birimidir.
Lüksemburg'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Lüksemburg'un telefon alan kodu : + 352
Lüksemburg'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Lüksemburg
Lüksemburg'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Lüksemburg
Lüksemburg'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Luxembourg
Lüksemburg'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Luxembourg (city)
Lüksemburg'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Lëtzebuerg - Luxemburg
Lüksemburg'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Lëtzebuerg - Luxemburg - Luxembourg
Lüksemburg'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Lüksemburgca -Almanca - Fransızca