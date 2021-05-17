Lunaparklar açık mı, açıldı mı 2021? Lunaparklar ne zaman açılacak 2021?

Lunapark açık mı, açıldı mı 2021? Lunapark ne zaman açılacak 2021? soruları kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla internette çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KADEMELİ NORMALLEŞME ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI 2021?

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı gün ve saatlerde vatandaşlar şehirlerarası seyahat edebilecek. Bu kapsamda şehirlerarası seyahat yasağı kısmen kalkmış oldu. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde şehirlerarası seyahat edecekse izin belgesi alacaklar. Ancak bu belge belirli istisnaları sağlayan kişilere verilecek.

LUNAPARKLAR AÇIK MI, AÇILDI MI 2021? LUNAPARKLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Tüm Türkiye'de kademeli normalleşme döneminin başlamasının ardından lunaparklarda çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar lunaparkların açık olup olmadığıyla ilgili internette araştırmalar yapmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerinin geçici olarak ara verilmesinin sürdürüleceğini belirtildi. Bu kapsamda lunaparkların 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında açık olmayacağı ile ilgili kesin bilgi verilirken lunaparkların 1 Haziran'dan ne zaman açılacağıyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.

KADEMELİ NORMALLEŞME KREŞ, ANAOKULU AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığın genelgesine göre kademeli normalleşme döneminde anaokulları ve kreşler faaliyetlerine devam edecek.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."

KADEMELİ NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLAN YERLER NERESİ? HANGİ İŞ YERLERİ KAPALI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.

Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.