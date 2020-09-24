Lyon, Marcao'yu takibe aldı!

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun Ocak ayında kadrosuna kattığı Marcao, her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların birinci stoperi olan Brezilyalı oyuncu, bu sezona da oldukça iyi performansla başladı. Satılması gündemde olan Marcao için geçtiğimiz günlerde Roma'nın teklif yaptığı haberleri gün yüzüne çıkmıştı. Ancak oyuncuyu en az 15 milyon Euro bonservis bedeliyle satmak isteyen Galatasaray, bu teklifi kabul etmedi.

Marcao ise iyi performansıyla taliplerini arttırıyor. Olympique-et-Lyonnais.com'un haberine göre Marçal'ın gidişi sonrası Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, savunma hattına bir takviye daha istiyor. Bu doğrultuda ise gündeme gelen ismin Galatasaray'dan Marcao olduğu aktarılmakta.

LYON ACELECİ DEĞİL

Fransızların haberine göre Lyon, İtalyan ekibi Roma kadar transfer konusunda aceleci değil. Savunmada bir kayıp ihtimaline ilişkin Marcao listede ilk sırada yer alıyor. Fakat bu süreçte Brezilyalı oyuncunun, Roma ile anlaşması bekleniyor.