UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında Juventus ile Lyon karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Juventus, sahasında Olympik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen turnuvaya veda eden taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus sahasında Olympik Lyon'u ağırladı.

Mücadeleyi Juventus 2-1 kazanan taraf olmasına karşın, deplasman golü statüsü sebebiyle Olympik Lyon turu geçen taraf oldu.

Dev mücadelede konuk ekibin tek golünü 12. dakikada Depay (pen.) attı.

Ev sahibinin gollerini ise 43. ve 60. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla beraber siyah-beyazlılar sahadan galip ayrılmasına karşın turnuvaya veda etti.

Gecenin bir diğer maçında ise Manchester City, Etihad'da Real Madrid'i 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Böylelikle ilk çeyrek finalin adı Lyon-Manchester City oldu.

JUVENTUS - LYON MAÇI İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

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