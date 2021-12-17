Genişbant internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınları konusunda hizmet veren Türk Telekom'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Basında yer alan haberler sonrası sonrası LYY Telekominasyon AŞ kimin? | Türk Telekom hisseleri satılıyor mu? | Türkiye Varlık Fonu kimin? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

LYY TELEKOMİNASYON AŞ KİMİN?

LYY Telekominasyon AŞ, (Levent Yönetim Yapılandırma AŞ);Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin yüzde 55'ine sahiptir. Öte yandan hisselerin yüzde 25'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve yüzde 5'i Türkiye Varlık Fonu'na aittir.

TÜRK TELEKOM HİSSELERİ SATILIYOR MU?

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı.

Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı.

Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti.

Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın LYY'nin ticaret unvanını LYY Telekomünikasyon olarak değiştirdi.

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi satılıyor.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı. Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini 2018 yılının Aralık ayında borcu karşılığında devralmıştı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TÜRKİYE VARLIK FONU KİMİN?

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı.

10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Şubat 2017'de hükûmetin, Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi.

Bu kuruluşların Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu'na devredilmesi medyada yankı bularak beraberinde geniş çaplı eleştirileri getirdi.

Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenir. Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl ağustos ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulur.

Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Müdürü ise Salim Arda Ermut'tur.