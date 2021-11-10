Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, bu hafta kendi kripto parasını piyasaya sürüyor. Bu kripto para sayesinde Mesut Özil'in kendi markası olan M10'un ürünlerinde indirim kazanılabilecek. Ayrıca kendisiyle tanışma fırsatına sahip olunabilecek. Bu bağlamda, M10 Token nedir? nasıl alınır? Mesut Özil Coin hangi borsada? Detaylar haberimizde...

M10 TOKEN NEDİR?

Mesut Özil’in M10 Token’ı bir utility token olacak. Utility token, bir ürün veya hizmete özel erişim sağlayan dijital bir birim olarak tanımlanmaktadır. Yardımcı program jetonu, bir spor etkinliğine erişim sağlayan bir bilete benzer şekilde erişim sağlamaktadır.

M10 TOKEN NASIL SATIN ALINIR? MESUT ÖZİL COIN HANGİ BORSADA?

M10 Token'a sahip olmak için öncelikle GAMI satın alınmalıdır. Çünkü Mesut Özil'in kripto parası bu mecra üzerinden satın alınabilmektedir.

GAMI satın alımı şu şekilde yapılır:

Google Chrome browsera bir metamask harici cüzdan kurulumu yapılmalıdır. Bunun da Binance Smart Chain ağına eklenmesi gerekmektedir.

Binance borsasından BNP alınarak Binance smart chain ağı üzerinden Metamaskında bulunan Binance Smart Chain cüzdanına yatırılmalıdır. Ve Pancakeswap sitesi cüzdanına bağlantı yapılmalıdır.

0x1236a887ef31b4d32e1f0a2b5e4531f52cec7e75 kontrat adresiyle GAMI satın alınabilmektedir.

Altta yer alan tabloda satın alım limitleri gösterilmektedir.

GAMI merkezi bulunmayan bir ön satış platformudur. Buradan yeni çıkacak projelerin ön satışı yapılacaktır. M10 Token da bunlar arasında yer almaktadır. GAMI Token sahibi olanlar gerçekleşecek projelerin ön satışlarında avantaj sahibi olacaklardır.