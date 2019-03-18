İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. M5 Üsküdar -Çekmeköy metro hattında arıza!

M5 Üsküdar -Çekmeköy metro hattında arıza!

Üsküdar - Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Üsküdar - Necip Fazıl İstasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri ile yapılıyor

M5 Üsküdar -Çekmeköy metro hattında arıza!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza sebebiyle seferlerin Üsküdar - Necip Fazıl istasyonları arasında yapıldığı, teknik ekiplerin arızayı gidermek amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, sefer yapılamayan Çekmeköy - Necip Fazıl istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri yapıldığı aktarıldı.


Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.