Mabel Matiz sevgilisiyle yakalanınca fena utandı! "Çekmeseydiniz keşke" dedi! Müjdeyi verdi!
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte kameralara yakalanması üzerine utancını gizleyemeyerek "Çekmeseydiniz keşke" dedi.
Geçtiğimiz akşam Cihagir'de kız arkadaşı ile görüntülenen ünlü şarkıcı Mabel Matiz, kameralar karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Sevgilisiyle yakalanan ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi.
"YENİ ALBÜM YAKINDA"
Snob Magazin’in haberine göre; Konserlerinin bittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.
Kısa süren sohbetin ardından yürümeye devam İkilinin, keyifli halleri ise gözlerden kaçmadı.