Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs sebebiyle ertelenen Euro 2020, bu sene daha büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı. İlk öaçta milli takımımızın da yer aldığı İtalya - Türkiye karşılaşmasının ardından önümüzdeki maçları merak eden vatandaşlar, Macaristan-Portekiz maçını kim yönetecek? Euro 2020 Macaristan Portekiz maçı hakemi kim olacak? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

MACARİSTAN-PORTEKİZ MAÇINI KİM YÖNETECEK? EURO 2020 MACARİSTAN PORTEKİZ MAÇI HAKEMİ KİM OLACAK?

15 Haziran'da TSİ 19:00'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

FIFA kokartlı hakem, 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz karşılaşmasını yönetecek. Mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

F Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri Almanya ve Fransa. Çakır'ın yöneteceği Macaristan ekibinde Fenerbahçe'de Attila Szalai forma giyiyor.

Euro 2020 hakemlerini yorumlayan Deniz Çoban, Cüneyt Çakır için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle başlamak isterim. Cüneyt Çakır ismi bırakın Avrupa’yı dünyada bile zirve konumda. 21’inci yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi biliyorsunuz. Felix Byrch 141, Cüneyt Hoca 140 puan aldı. Arada sadece bir puan var. Bu sıralamayı Uluslararası Futbol İstatistik Kurumu yaptı.

Dünyanın sayılı hakemlerinden birisi oldu Çakır. Arka arkaya 5 tane turnuvaya katılmış. Üstelik yaşı itibariyle 2022 Dünya Kupası’na gitme ihtimali de çok yüksek. Yani altı turnuvaya giden tek isim olacak. Kuipers’in de beşinci turnuvası ama 48 yaşında ve hakemliği bırakacak. Bu onun son turnuvası. Bu sebeple Cüneyt Çakır dünyada tek olacak.

Bir de şu var tabi. Hem Cüneyt Çakır hem de Bjorn Kuipers 4 turnuvada 12 maç yönetmiş ama Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçların önem derecesi daha yüksek. Çakır’ın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda yarı final yönetmişliği varken Kuipers’in henüz öyle bir maçı yok.

Listedeki 19 hakem içinde en kariyerli isimler Cüneyt Çakır, Bjorn Kuipers ve Felix Byrch’tir… Kendisi bizim yüz akımız ve bir adım ilerisinde bu isimlerden de kariyerli olacaktır. Bu yüzden İngiltere’de en çok uluslararası maç yöneten hakemdir zaten. Türkiye’de her ne kadar eleştirilse de, hor görülse de hakemlik mesleğinde dünyanın gerçeğidir. Bunu herkesin bilmesi gerekir.

Bir final maçı yönetti ve ülkesine gitti. Grup aşamasında yönettiği maçta tartışmalı bir pozisyonda penaltı kararı vermedi. Ardından VAR hakemi pozisyonu izlemesi için ekran başına çağırmış ancak Felix’in cevabı ‘Hayır izlememe gerek yok, ben pozisyonu sahada gördüm. Kararımın değişeceğini düşünmüyorum’ olmuş.

Byrch değişik bir kişilik. UEFA, 2016 Avrupa Şampiyonası’ndan bir ay önce tüm hakemleri Fransa’da topladı. Ülkede vakit geçirmelerini, birlikte sosyalleşmelerini ve ortama alışmalarını sağlamaya çalıştı. Bir de hakemleri basına tanıtmak istedi. Bana da kısmet oldu orada bir toplantıya katıldım. Clement Turpin, Martin Atkinson, Felix Byrch ve İsveçli Johansson vardı. Toplantıda yoğun bir basın kalabalığı yoktu. Güzel bir sohbet şansı yakaladık yani. Turpin, Atkinson ve Johansson ile neredeyse her konudan konuştuk. Ülkelerimizden bashedip maçların kritiklerini bile yaptık. Fakat gel gelelim Felix Byrch ben dahil kimse ile bir bağ kuramadı. Avrupa Şampiyonası dışında hiçbir soruyu kabul etmedi. İletişime kapalı ve ben ne dersem o doğrudur şeklinde düşünen birisi. Bu kişiliğini ben 2016’da görmüştüm, 2018 Dünya Kupası’nda da bütün dünyaya göstermiş oldu kendisi.

FIFA Hakem Kurulu’nun o maçtaki VAR konuşmalarını dinlemesi sonucunda da evine gönderildi. Buraya nereden gelmiştik finali yönetecek hakem konusundan. UEFA’nın bu anlattığım sebepten ötürü final için bir değil en az birkaç tercihi vardır. Turnuva başladığı zaman bunlar değişmeye başlar. Yönetilen kötü bir maç, finale çıkan takımın maçını önceki turlarda yönetmiş olmak, finale çıkan ülkenin vatandaşı olmak gibi durumlar bu kararları değiştirir.

Mesela -umarım öyle olmaz diyeyim ama- Türkiye’nin grupta elenmesi Cüneyt Çakır’ın final şansını artırır. Bu tüm milletlerden hakemler için böyledir…"

Kaynak: BeinSports