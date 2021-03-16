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Macaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Macaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Macaristan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Macaristan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Macaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Macaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Macaristan, Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları; batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır.

Macaristan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Macaristan 9772756 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 90. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Macaristan'ın Müslüman Nüfus sayısı 24000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,2 olarak rakamlara yansımıştır.

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Macaristan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Macaristan'ın yüz ölçümü 93118  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Macaristan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3420  km²    Karasal Alan : 89608 km²

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Macaristan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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