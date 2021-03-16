Macaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Macaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Macaristan, Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları; batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır.

Macaristan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Macaristan 9772756 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 90. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Macaristan'ın Müslüman Nüfus sayısı 24000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Macaristan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Macaristan'ın yüz ölçümü 93118 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Macaristan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3420 km² Karasal Alan : 89608 km²

Macaristan'ın Haritadaki Yeri / Konumu