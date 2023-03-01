Macauley Southam Hales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macauley Southam Hales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macauley Southam Hales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Macauley Southam Hales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Macauley Southam Hales 2 Şubat 1996 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Macauley Anthony Southam-Hales şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Macauley Southam Hales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Macauley Southam Hales, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Macauley Southam Hales'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Macauley Southam Hales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Macauley Southam Hales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2017 yılında Barry Town
31 Ocak 2019 yılında Fleetwood
23 Ocak 2020 yılında Hartlepool Utd.
31 Mayıs 2020 yılında Fleetwood
2 Eylül 2020 yılında Stockport
Macauley Southam Hales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Macauley Southam Hales şuan Stockport County takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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