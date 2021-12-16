THY EuroLeague'de temsilcilerimizin mücadelesi sürüyor. Heyecan dolu ligin 16. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Playtika ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI CANLI İZLE

Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı 16 Aralık 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.05'de başlayacak. Tel Aviv'de, Menora Mivtachim Arena Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI BEİN SPORTS 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 3'ü izlemek için Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı Bein Sports 3 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.