Maçın ardından Fatih Terim'den istifa açıklaması!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyon takım Beşiktaş oldu. Maçın bitişinin ardından Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Terim, üzüntüsünü dile getirerek, "Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla TFF yönetimi olurlarsa, futbolu bilmeyen 3. sınıf kişilerle devam ederler." dedi.

Maçın bitişinin ardından Fatih Terim, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bazen yönetenlerle bizim bir farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Onların birçoğu, sezon içinde cezalar veriyor. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla TFF yönetimi olurlarsa, futbolu bilmeyen 3. sınıf kişilerle devam ederler."

"Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa'da olamayız. TFF hakkında konuşmak istemiyorum, kimi Fatih Terim kimi de Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda'ya söylemediği şeyleri arkadan dolanarak telefondan yapıyor."

"İSTİFA ZAMANLARIYDI AMA YAPMADIM"

"Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar. İçeridekiler dışarıdan daha tehlikeli. Galatasaray'la gurur duyuyorum."

"Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı."

"31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatırı için. Sözümüzü yerine getirdik."

"Biz TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Basın, kurullar, TFF ile ayrı uğraş. Bir de içerisiyle uğraş. Çok önce bitirmemiz gerekirdi."

"Sonuç itibarıyla başarısız olduk."