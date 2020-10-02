Macit Sonkan kimdir? Geçtiğimiz sezon Hercai dizisi ile ekranlara geri dönen usta oyuncu Macit Sonkan'ın set çekimleri için Mardin'de bulunduğu sırada koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 1953 doğumlu usta oyuncunun hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Macit Sonkan kimdir? Kaç Yaşında? Sağlık durumu nasıl? Gençliği ve filmleri...

MACİT SONKAN KİMDİR?

Macit Sonkan, 1953 yılında İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur. Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunudur. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu’nda başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle devam etmektedir. Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.

Dost Eller, Ateşten Günler, Süper Baba, Çiçek Taksi, Gurbetçiler, Köşe Kapmaca, Tersine Akan Nehir, Yasemince, Artık Çok Geç, Hayalet, Aşkımızda Ölüm Var, Alanya Almanya, Ezo Gelin, Hasret, Dede Korkut Hikayeleri, Aşk Bir Hayal gibi yapımlarda yer alan Macit Sonkan şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Nasuh Ağa karakterine hayat vermektedir. Macit Sonkan, 1.74 metre boyunda ve 78 kilodur.

Macit Sonkan’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2017 – Yunus Emre

2015 – 57. Alay

2003 – Ayaktakımı Arasında

1995 – Kamyon

1993 – V. Frank

1983 – Köşebaşı

Macit Sonkan’ın rol aldığı diziler:

2019 – Hercai (Nasuh Ağa)

2018 – Nefes Nefese (Şakir)

2017 – Deli Gönül (Basri Kavaslı)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (İskender Ağa)

2012 – Alev Alev

2011 – Reis (Yaşar)

2009-2010 – Aşk Bir Hayal (Peyman Ağa)

2007 – Sessiz Fırtına (İzzet Sancaktar)

2006-2007 – Ezo Gelin (Dinar)

2006 – Hasret (Ali Şeref)

2005 – Almanya Almanya (Ahmet)

2004 – Çalınan Ceset

2004 – Hayalet (Galip)

2004 – Bir Aşk Hikayesi (Ali) (TV Filmi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var

1999 – Deli Yürek (Başkan)

1997 – İnsan Kurdu (Video)

1997 – Yasemince

1996 – Tersine Akan Nehir

1996 – Köşe Kapmaca

1996 – Gurbetçiler (Dozer Sadık)

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Süper Baba (Haydar Ağa)

1987 – Ateşten Günler (Binbaşı Cemal)

1982 – Dost Eller (Asker Barın)

Macit Sonkan’ın rol aldığı filmler:

2016 – Defne’nin Bir Mevsimi (Ferhat’ın babası, 2016)

2014 – İyi Biri (Muharrem)

2013 – Sürgün (Halil)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar (Taner)

2009 – Güneşi Gördüm (İsa)

2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Ali'nin Babası)

2008 – Avanak Kuzenler (Muhtar)

2007 – Dede Korkut Hikayeleri – Boğaçhan (TV Filmi)

2001 – Deli Yürek-Boomerang Cehennemi (Kasap Hasan)

2000 – Kırık Zar (Neyzen) (TV Filmi)

2000 – Artık Çok Geç (Salih) (TV Filmi)

2000 – Abuzer Kadayıf (Mafya Babası)

1996 – Acı ve Tatlı Günler

1990 – Camdan Kalp (Siho)