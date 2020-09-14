Macron'dan Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesi olayının açıklığa kavuşturulması talebi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a karşı işlenen suçtan ilgili derin endişe duyduğunu belirterek, Rusya'nın olayı açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi.

ŞEFFAF VE GÜVENİLİR SORUŞTURMA TALEBİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Macron, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Fransa'nın Avrupalıların Navalnıy'ın zehirlendiğine yönelik görüşü paylaştığını ifade eden Macron, Navalnıy'a karşı işlenen suçla ilgili derin endişe duyduğunu kaydetti. Macron, Rusya'nın şeffaf ve güvenilir bir soruşturma kapsamında, bu suikast teşebbüsünün hangi koşullarda gerçekleştiğini ve sorumlularını gecikmeden açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Macron, Belarus'ta halkın taleplerine saygılı şekilde ve dış müdahale olmadan siyasi sürecin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Libya'daki duruma da değinen Macron, herkesin Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna saygı göstermesi ve Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya'ya ilişkin düzenlenen konferansta alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Seibert, bugün de Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.