Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?
Madagaskar'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Madagaskar'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Madagaskar hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adasıdır.
Madagaskar'ın Başkenti?
“Antananarivo” şehri Madagaskar'ın başkentidir.
Madagaskar'ın Para Birimi Nedir?
“Malagaz Frangı” Madagaskar'ın para birimidir.
Madagaskar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Madagaskar'ın telefon alan kodu : + 261
Madagaskar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Madagaskar
Madagaskar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Antananarivo
Madagaskar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Madagascar
Madagaskar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Antananarivo
Madagaskar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Antananarivo - Antananarivo/Tananarive
Madagaskar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Madagasikara - Madagascar
Madagaskar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Malagasy dili - Fransızca