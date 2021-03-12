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Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Madagaskar'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Madagaskar hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adasıdır.

Madagaskar'ın Başkenti?

“Antananarivo” şehri Madagaskar'ın başkentidir.

Madagaskar'ın Para Birimi Nedir?

“Malagaz Frangı” Madagaskar'ın para birimidir.

Madagaskar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Madagaskar'ın telefon alan kodu : + 261

Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Madagaskar

Madagaskar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Antananarivo

Madagaskar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Madagascar

Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Antananarivo

Madagaskar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Antananarivo - Antananarivo/Tananarive

Madagaskar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Madagasikara - Madagascar

Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Malagasy dili - Fransızca

Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

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