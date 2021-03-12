Madagaskar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adasıdır.

Madagaskar'ın Başkenti?

“Antananarivo” şehri Madagaskar'ın başkentidir.

Madagaskar'ın Para Birimi Nedir?

“Malagaz Frangı” Madagaskar'ın para birimidir.

Madagaskar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Madagaskar'ın telefon alan kodu : + 261

Madagaskar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Madagaskar

Madagaskar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Antananarivo

Madagaskar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Madagascar

Madagaskar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Antananarivo

Madagaskar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Antananarivo - Antananarivo/Tananarive

Madagaskar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Madagasikara - Madagascar

Madagaskar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Malagasy dili - Fransızca

Madagaskar'ın Bayrağı Nasıldır?