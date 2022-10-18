Maden şehidinin mezarında Kur’an okumuştu! Bakan Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: "Kur’an okudu' diye ayıplanmak şereflerin en büyüğüdür"

Geçtiğimiz günlerde Bartın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında şehit olan Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumuştu.

Bakan Bekir Bozdağ bu konuda kendisine yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Bakan Bozdağ, "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz." dedi.

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"ADALET BAKANI VEYA BİR YÖNETİCİNİ KUR'AN OKUMASI VEYA OKUMAMASI LAİKLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Şehit Berkay Kesim'in mezarı başında Kur’an okumasına değinen Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez. Kur’an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur’an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur’an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır" ifadelerini kullandı.

"KUR'AN OKUDU DİYE SUÇLANMAK ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR"

Bakan Bozdağ, kendisine yönelik eleştirilere cevap vererek şunları kaydetti: "Kaldı ki şehit madencimizin mezarında 'Kur’an okudu' diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur’an okuyanlardan eylesin…"