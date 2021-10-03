Maderzat ne demek, TDK'ya göre Maderzat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maderzat ne demek? Maderzat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maderzat kelimesi. Peki maderzat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maderzat nedir, maderzat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Maderzat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Maderzat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MADERZAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maderzat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maderzat kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre maderzat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anadan doğma

