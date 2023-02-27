Madi Karamo Fatty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madi Karamo Fatty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madi Karamo Fatty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madi Karamo Fatty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madi Karamo Fatty 11 Aralık 1999 tarihinde Serekunda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madi Karamo Fatty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini West United yapmaktadır. Madi Karamo Fatty, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Madi Karamo Fatty'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Madi Karamo Fatty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madi Karamo Fatty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madi Karamo Fatty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madi Karamo Fatty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında KF Trepca 89

1 Temmuz 2021 yılında FC Phoenix

Madi Karamo Fatty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madi Karamo Fatty şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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